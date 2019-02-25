شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بالوفد: الدول العربية تهتم بتولى المرأة المناصب القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منال العبسى، رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد، ورئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، على أن نظرة القيادة السياسية فى الدول العربية بالنسبة لتولى المرأة المناصب القيادية اختلفت عن ذى قبل وأصبحت أكثر تفهما وإيمانا بقدرات المرأة العربية وما يمكن أن تحققه من نجاحات .

وقالت العبسى، فى بيان اليوم، إن قرار المملكة العربية السعودية بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود سفيرة لها فى واشنطن بمرتبة وزير عبر أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تعد خطوة إيجابية وتأكيدا على الثقة فى المرأة العربية بتوليها المناصب القيادية وقدرتها على دعم اتخاذ القرار وكذلك تغيير الصورة الذهنية المرتبطة لدى الغرب عن المرأة العربية .

وهنأت الدكتورة منال العبسى، الأميرة السعودية على منصبها الجديد متمنيه لها التوفيق والنجاح، مؤكده على أنها لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال المناصب القيادية التى تولتها والتى أثبتت من خلالها على أن المرأة العربية تستطيع أن تقود عجلة التنمية بجوار الرجل للنهوض بالوطن .