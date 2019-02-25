شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "دفاع النواب" تستقبل وفد برلماني ألباني بمقر البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأثنين، وفد برلماني ألباني برئاسة رئيسة لجنة السياسات الخارجية بالبرلمان الألباني ووزيرة الدفاع السابقة. ويأتي لقاء لجنة الدفاع والأمن القومي اليوم الأثنين، مع الوفد البرلماني الألباني في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية، وألبانيا، لاسيما علي المستوي البرلماني. جدير بالذكر، أن لجنة الدفاع استقبلت عدد من السفراء بالإضافة إلي ممثلي البرلمانات الدولية المختلفة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وكان أخرهم ستن روسنس السفير النرويجي بالقاهرة، ورامون خيل -كاساريس ساتروستيجى، سفير إسبانيا بالقاهرة.

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