شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة محو الأمية للنواب: خاطبنا الرئاسة لتدشين حملة قومية على غرار 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن "تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية لمن هم على رأس العمل ولم يتم إدراجهم مع زملائهم بالهيئة في قرار التثبيت وينطبق عليهم شروط التعيين والتثبيت".

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب على سالم، بشأن "تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار"، بحضور عدد من الممثلين عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة محو الأمية.

واستعرض ممثلو الهيئة العامة لمحو الأمية خلال الاجتماع، الإجراءات المتخذة لتثبيت العاملين، ولفتوا إلي أنه تم تعيين عدد كبير من المعلمين، وتدشين بروتوكولات للتعاون مع عدة جامعات وهيئات، رغم غياب التشريعات الملزمة لتلك الجهات ببذل مجهود لمحو الأمية.

وقال النائب فايز أبو خضرة عضو اللجنة، إن التثبيت والتعيين سياسة محترمة ومتسارعة في هيئة محو الأمية، ولكن الهيئة ليس لها أي تواجد في بلبيس بمحافظة الشرقية، مستطردا: "محو الأمية وتعليم الكبار والذي بقوم به طلاب الجامعات، وعددهم 8 آلاف قليل لا يكفي لمحو أمية 18 مليون مواطن، لماذا لا تتواصلوا مع النواب، وما هي مؤهلات من يقوموا بالتدريس؟".

ورد رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار عاشور عمري، وقال: "هناك 8 آلاف تم تعيين 5 آلاف منهم في عامين فقط، 2015 ،2016، من أجل مضاعفة مجهوداتنا، ولكن ليس لدينا مباني تعليمية، دشنا مبادرات مع أحزاب وجامعات لتعليم الكبار، وعقدنا بروتوكولات تعاون مع نوادى ومصانع تتولى دفع عملية محو أمية المواطنين".

وأضاف أن مشكلة محو الأمية تشريعية بالأساس، فلا قانون ملزم لأي جهات بالقيام بهذا الدور، البعض يتنصل، "فلدينا كوادر وخطط اتفقنا عليها مع وزارة التربية والتعليم، وخاطبنا الرئاسة لتدشين حملة قومية على غرار حملة 100 مليون صحة".