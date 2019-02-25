الرئيس التونسي: الشعب الجزائري يعرف ما يفعل

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن "تونس لا يمكن أن تقدم دروسا للآخرين، وما يحدث في الجزائر شأن خاص"، مشيراً إلى أن "الشعب الجزائري، الذي قاوم الاستعمار لمدة 130 عاما، يعرف بطبيعة الحال ماذا يفعل".

وخلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الـ40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لفت السبسي إلى أن "من حقه أن يعبر مثلما يشاء، وأن يختار حكامه بحرية، ولكنني بالتأكيد لا يمكن أن أقدم دروسا لأحد".

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، قد أكد بأن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي، وذلك ردا على المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.