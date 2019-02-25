أوغلو: تركيا ستتولى السيطرة في المنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "تركيا مستمرة في التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا وإيران حول المناطق الأمنة على الحدود مع سوريا ولم يحدد مساحتها".

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية أوضح "أننا نعمل لإنشاء منطقة آمنة، ولم تحدد مساحتها بعد، نحن نعمل مع روسيا والولايات المتحدة والشركاء بصيغة أستانا، ولقد التقى فريقنا الفني عدة مرات، ونحن نقدر أن روسيا تتفهم مخاوف تركيا الأمنية لكننا مستمرون في العمل".

ولفت إلى أنه "فيما يخص إمكانية نشر قوات شرطة عسكرية روسية في المنطقة الامنة على الحدود التركية السورية، انها خلف حدودنا مباشرة ، لذا يجب أن تقود تركيا هذه العملية. لكننا نعمل دائما مع روسيا وسنواصل العمل ، بما في ذلك مع الأمن والجيش الروسيين".