قبلان تمنى التوفيق للقوات الدولية في عملها لحفظ الوضع في الجنوب

تمنى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان بعد لقائه قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول "التوفيق للقوات الدولية في عملها لحفظ الوضع في الجنوب اللبناني ولجم الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان والتي تشكل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان وتعريضا لامنه واستقراره"، مستنكراً "استمرار اسرائيل في عدوانها في بناء الجدار العازل فضلا عن تعديها على ثروة لبنان المائية وسرقة المخزون النفطي في البحر اللبناني".

من جهة ثانية استنكر قبلان |سياسة القهر والظلم التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين وانتهاك حرمة المسجد الاقصى ولا سيما ابعاد رئيس مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير عام دائرة الاوقاف ناجح بكيرات في عمل عدواني يستكمل الغطرسة الصهيونية بحق الفلسطينيين واستيطان ارضهم والتضييق عليهم".