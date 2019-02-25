"OTV": باسيل تقدم بدعوى على يعقوبيان على خلفية كلامها الأخير حول ملف البواخر

ذكرت قناة الـ"OTV"، أنّ "رئيس التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تقدّم بدعوى على النائبة بولا يعقوبيان، على خلفية كلامها الأخير حول ملف البواخر".

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