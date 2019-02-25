بيان قمة شرم الشيخ: الحل في سوريا يقتضي انتقالا سياسيا وفق مقررات جنيف

شدد البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية المنعقدة في شرم الشيخ على "تجديد الالتزام بعملية السلام ورفض المستوطنات الإسرائيلية"، مشيراً إلى "التمسك بحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين"، و "التزامهما بدعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف يقوم على احترام القانون الدولي".
ولفت إلى أن "الحل في سوريا يقتضي انتقالا سياسيا وفق مقررات جنيف"، مؤكداً على "دعم حل الأزمة الليبية وفقا لاتفاق عام 2015 والخطة الأممية"، مرحباً باتفاق ستوكهولم الخاص بوقف النار في الحديدة.
ودعا البيان الختامي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن والعمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات الإرهابية، معلناً عن عن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل بحلول عام 2022.
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