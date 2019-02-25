رئيس المجلس الأوروبي: تمديد مهلة بريكست سيكون "الحل المنطقي"

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن "القمة العربية الأوروبية تؤشر إلى فصل جديد من العلاقة بيننا"، مشيراً إلى أن "قمة شرم الشيخ ستكون الانطلاقة للشراكة بين أوروبا والدول العربية".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح توسك "أننا تحدثنا عن ملفات عدة بينها سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقنا على قانون مشترك لحماية حقوق الإنسان"، مشدداً على أن "تمديد مهلة بريكست سيكون الحل المنطقي".