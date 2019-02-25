"أ.ف.ب": العراق تسلم 14 مقاتلا فرنسيا في "داعش" من قوات سوريا الديمقراطية

كشف مصدر حكومي عراقي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "السلطات العراقية تسلّمت 14 مقاتلًا فرنسيًّا في تنظيم "داعش"، من قوات سوريا الديمقراطية".

وكانت قد أعلنت السلطات العراقية أمس الأحد "أنّها تسلّمت ما مجموعه 280 مقاتلًا عراقيًّا في "داعش" من قوات سوريا الديمقراطية".

وأعربت عائلات الجهاديين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان مؤخّرًا، عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق، لتجنّب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التّي تثير جدلًا كبيرًا، واستحالة محاكمتهم في سوريا.