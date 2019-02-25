تراجع معدل البطالة في السعودية لـ12.8% خلال 2018

أشارت تقارير حكومية إلى أن معدل البطالة في السعودية تراجع بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربعين السابقين إلى 12.8%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وواصل معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الإناث

ارتفاعه، ليصل إلى 19,7% في الربع الثالث 2018, مقارنة بـ17.8% في الفترة المقابلة من عام 2017، فقا للاسواق العربية.

وتراجع إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي

بنحو 1.4 مليون موظف منذ بداية عام 2017, وغادر 265 ألف أجنبي السوق خلال الربع الثالث 2018.

وقالت التقارير إنه تلاحظ وجود مسار لارتفاع طفيف في أجور العاملين السعوديين منذ الربع الأول 2017, خاصة للذكور العاملين بالقطاع الخاص، متوقعة أن يتواصل هذا المسار الصاعد في المدى المتوسط.