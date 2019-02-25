أشارت تقارير حكومية إلى أن معدل البطالة في السعودية تراجع بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربعين السابقين إلى 12.8%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وواصل معدل المشاركة في القوى العاملة وسط الإناثارتفاعه، ليصل إلى 19,7% في الربع الثالث 2018, مقارنة بـ17.8% في الفترة المقابلة من عام 2017، فقا للاسواق العربية.
وتراجع إجمالي عدد الأجانب في سوق العمل السعودي
وقالت التقارير إنه تلاحظ وجود مسار لارتفاع طفيف في أجور العاملين السعوديين منذ الربع الأول 2017, خاصة للذكور العاملين بالقطاع الخاص، متوقعة أن يتواصل هذا المسار الصاعد في المدى المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع معدل البطالة في السعودية لـ12.8% خلال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.