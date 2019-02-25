البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع المغرب

نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيللو- أرشيفية

كتبت - سارة طارق:

ذكر موقع north Africa post" " أن نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيللو، يبدأ اليوم الاثنين زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام إلى المغرب لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

وتؤكد الزيارة التزام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتعزيز الإمكانيات الاقتصادية للمغرب من خلال مشاريع الاستثمار ومشاركة السياسات.

وقال السيد بيلو: "إنه يظهر دعمنا المستمر للاقتصاد المغربي، من خلال الحوار المستمر مع

السلطات والاستثمار في المشاريع العامة والقطاعين الخاص والمالي، فضلاً عن تقديم المشورة للشركات الصغيرة".

كما أضاف "نعتزم البقاء شريكًا رئيسيًا طويل الأجل لأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمساهمة في تحقيق نمو شامل ومستدام يعزز خلق فرص العمل وتحسين التكامل الإقليمي، وإنني أتطلع إلى المناقشات حول كيف يمكننا العمل معا بشكل

وثيق وفعال".

يذكر أن السيد بيلو سيلتقي بمدير البنك المغربي للإنشاء والتعميرسعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشابون، ووزير الطاقة عزيز رباح، و سيلتقي أيضًا بعدد من قادة الأعمال وصانعي القرار.

والجدير بالذكر أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وأصبح بلد عمليات في عام 2012، وقد استثمر البنك حتى الآن أكثر من 1.7 مليار يورو في 50 مشروعًا في البلاد، كما دعم البنك أكثر من 550 شركة مغربية صغيرة ومتوسطة من خلال تقديم خدمات استشارات الأعمال.