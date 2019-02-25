تريزا ماي تبحث مع المفوضية الأوروبية في شرم الشيخ تطور مفاوضات البريكست

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى- أرشيفيةوكالات :
بحثت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، على هامش القمة العربية الأوروبية الأولى، المنعقدة حاليًابمدينة شرم الشيخ، التطورات ذات الصلة بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "البريكست"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، التقت، أمس الأحد، على هامش أعمال القمة مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، كما عقدت سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين الأوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.
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