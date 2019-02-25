رئيس الحكومة الشرعية: إنهاء الانقلاب شرط لتحقيق السلام باليمن

وكالات :

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم الإثنين، إن مستقبل اليمن "الآمن"، لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية، وفقًا لشبكة سكاي نيوز

الإخبارية.

وجاء تصريح عبدالملك، خلال كلمة ألقاها في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث يعقد مؤتمر تمويل خطة

الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني: "إن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب (الحوثي) ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة اليمنيين وحقوقهم، وفقًا للمرجعيات الثلاث المقررة محليًا وإقليميًا".