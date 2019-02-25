الاحتجاجات تتواصل بالسودان وإضراب بعد أحداث الجامعة

وكالات :

تواصلت، اليوم الإثنين، المظاهرات في مدينتي أم درمان والخرطوم السودانيتين، استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" وحلفائه المعارضين، وذلك بعد يوم من اقتحام قوات الأمن لجامعة "العلوم الطبية والتكنولوجية" في العاصمة، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية.

خرجت مئات الطالبات من جامعة الأحفاد في أم درمان

تضامنًا مع طلاب جامعة العلوم الطبية والتكنولوجية في الخرطوم، بعد اقتحام القوات الأمنية لحرم الجامعة، مساء أمس الأحد، والاعتداء على الطلاب بالضرب، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل القاعات الدراسية.

وردًا على الأحداث التي شهدتها جامعة العلوم الطبية، أعلن موظفو الجامعة والأساتذة في بيان، الإضراب عن ممارسة أي نشاط تعليمي، وإغلاق الجامعة حتى استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.

وطالب موظفو "العلوم الطبية والتكنولوجية" وأساتذتها، إدارة الجامعة المملوكة لوزير الصحة السابق مأمون حميدة، بالتقصي وإجراء اللازم في "أحداث الأحد"، كما طالبوا السلطات بالإفراج الفوري عن جميع الطلاب.