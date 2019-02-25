الثلاثاء.. ترامب وكيم أون يتجهان إلى هانوي لعقد القمة الثانية بينهما

وكالات :

أفادت مصادر "مطلعة"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيتجهان إلى العاصمة الفيتنامية (هانوي)، غدًا الثلاثاء، لإجراء محادثات "قمة" تستغرق

يومين.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المصادر، قولها إن رئيسي الدولتين سيتناولان العشاء معًا، يوم الأربعاء المُقبل، فيمالم يتم تحديد مكان اللقاء بعد.وأضافت، أن الزعيم الكوري الشمالي سيمكث في فيتنام، عقب إنهاء محادثاته مع ترامب، حيث سيقوم بزيارة رسمية، يزور خلالها مجموعة من المنشآت الصناعية، من بينها مدينة "هايفونج" الصناعية، يوم السبت المُقبل.