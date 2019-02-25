اليماني: استضافة مصر للقمة العربية الأوروبية تأكيدًا أنها قبلة العرب والشرق

وكالات :

أكد خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، أن القمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ تعد حدثا تاريخيا يهدف إلى إقامة حوار منفتح بين الجانبين للمرة الأولى لبحث كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك .. قائلا : "إن استضافة مصر لهذه القمة يعد أمرا طبيعيا بصفتها قبلة العرب والشرق"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف اليماني اليوم الاثنين ـ : "إن

القمة بحثت الكثير من القضايا الهامة كملف اللاجئين والأزمات السياسية في المنطقة"..مشيرا إلى أن القادة المشاركين في القمة أكدوا جميعهم على أن الإرهاب يمثل تحديا كبيرا يجب أن تتضافر الجهود الدولية لمواجهته.وبشأن ملف الهجرة غير الشرعية .. قال وزير الخارجية اليمني :"إن هناك حاجة لإيجاد طرق وأساليبلحل هذه المشكلة من جذورها والتي تتمثل في عدم الاستقرار وغياب التنمية"..مشددا في الوقت نفسه على أهمية الشراكة العربية ـ الأوروبية.وأشار اليماني إلى أن الحيز الذي أخذه الملف اليمني من اهتمامات قادة القمة يعد كبيرا ..مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن تضع الحرب أوزارها في اليمن.وقال وزير الخارجية اليمني : "إن الحكومة استطاعت أن تمارس المزيد من الضغوط على الحكومة الانقلابية للقبول بمبادئ الانسحابات وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين لم تنسحب ميليشيات الحوثي".