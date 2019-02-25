السودان: الحزب الحاكم جاهز لاختيار بديل للبشير

حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان- أرشيفية

وكالات :

قال قيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، اليوم الاثنين، إن الحزب سيختار رئيسا له في المؤتمر العام المقبل، وفيما أكد جاهزية الحزب لاختيار البديل للبشير، قطع بأنه غني بالقيادات، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وأكد عضو المكتب الساسي بحزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، جاهزية

الحزب الحاكم لتسمية رئيس بديل للبشير، لافتا إلى أن حزبه "غير مفلس" وغني بالقيادات، وأنه لن يعجز عن تقديم شخص لرئاسة الحزب.

ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن أمين قوله إنه يرجح "تأجيل المؤتمر العام للحزب إلى

ما بعد شهر رمضان المقبل"، مؤكدا أن المكتب القيادي في الحزب الحاكم لن ينظر في استقالة مقدمة من البشير، إلا أنه رجح أن يجمد الرئيس رئاسته للمؤتمر الوطني في هذه المرحلة.

وأوضح القيادي بالمؤتمر الوطني أن تجميد رئاسة البشير للحزب في هذه المرحلة، لا تعني أنه ليس عضوا بالحزب، ورفض توصيف ما قام به الرئيس من قرارات بأنه مفاصلة جديدة.