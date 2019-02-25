كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لحظر حزب الله على غرار بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت إسرائيل بقرار بريطانيا اليوم الاثنين حظر جماعة حزب الله اللبنانية وحثت الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذوها بتصنيف الجماعة الشيعية المسلحة المدعومة من إيران وجناحها السياسى منظمة إرهابية.

وقال وزير الأمن الإسرائيلى جلعاد إردان فى تغريدة على تويتر شكر فيها نظيره البريطانى ساجد جاويد "على كل من يرغبون حقا فى مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين ‘الأجنحة العسكرية والسياسية‘". وأضاف "حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبى النهج نفسه!"