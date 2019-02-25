كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش البرازيلي يوسع نطاق التعاون الأمني على الحدود الفنزويلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قوة الأمن العام الوطنية البرازيلية، قامت اليوم، بتوسيع نطاق الأمن في المنطقة الحدودية مع فنزويلا، وذلك لتخفيف حدة التوترات في أعقاب الاشتباكات الأخيرة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن مجموعة من النشطاء الذين يدعمون المعارضة الفنزويلية في البرازيل هاجموا نقطة التفتيش الحدودية بالقرب من مدينة باكارايما البرازيلية، أمس، وأضرموا النار في سيارة تابعة للحرس الوطني الفنزويلي. وأن المهاجمون ألقوا أيضًا بالعصي والحجارة على الجنود الفنزويليين الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع.

وسقطت بعض قنابل الغاز المسيل للدموع خلف حدود البرازيل مما دفع القوات البرازيلية لتوسيع الطوق الأمني على مسافة 100 متر أخرى من الحدود، ثم تمكنوا من دفع الحشود من الحدود الفنزويلية، وبالتالي تجنب وقوع حوادث جديدة.