هاري وزوجته يتذوقان “البسطيلة “و”الحريرة” و”البغرير”من يدي الشاف موحا-صوروفيديو

يواصل الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، زيارتهما للمغرب، اليوم الإثنين، وظهرا وهما يتعرفان على مؤكولات مغربية مع الشاف الشهير موحى، في نشاط أقيم في فيلا السفراء بالرباط.

ووثق مقطع فيديو، لحظة تذوق الأمير هاري وزوجته الحامل ميغان ماركل أكلة البسطيلة التي أعدها الشاف موحى الذي أشرف على إعداد الأكلات المغربية الشهيرة للأميرين.

ومن بين الوصفات المغربية التي تعرف عليها هاري وزوجته، شوربة “الحريرة” المغربية، وفطائر “البغرير”.

وتعرف الأمير هاري وزوجته ميغان، على التقاليد المغربية أمس الأحد في زيارته لدار إيواء الطالبات في منطقة أسني نواحي مراكش، وهناك حرصت فتيات الدار على وضع نقش بالحناء على يد الأميرة الحامل احتفالا بها.

واستقبل هاري وميغان يوم السبت من طرف ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، وفقا للتقاليد المغربية، حيث قدم لهما التمر والحليب.