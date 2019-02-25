الوحدة الإماراتي يبرر إبعاد المغربي باتنة من قائمته الأسيوية

وجه نادي الوحدة الإماراتي اتهامه للدولي المغربي مراد باتنة، بإدعاء الإصابة للغياب المتكرر عن استعدادا المجموعة الخاصة بالمباريات المحلية والقارية.

وحسب تقارير إعلامية إماراتية، أمس الأحد، فإن مراد باتنة ادعى الإصابة، ليتم إبعاده رسمياً عن القائمة الأسيوية الخاصة بموسم 2019، للفريق بقرار إداري.

وأبدى النادي الإماراتي في بلاغ له، استياءه من إدعاءات اللاعب المتكررة من الإصابات، مشدداً بأن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب قد أثبتت خلوه من الإصابة وهو ما يؤثر على المستوى الفني للفريق، حسب النادي اللإماراتي.

وكان مراد باتنة قد توصل بعروض عديدة بالدوري المحلي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لكن المطالب المالية للوحدة الإماراتي، حالت دون عودة هداف حسنية أكادير مجدداً إلى البطولة الوطنية.