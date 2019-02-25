سارة رادادي .. مهندسة معمارية مغربية “تقهر” واحد من أعلى قمم العالم

استطاعت المغامرة المغربية سارة رادادي، المهندسة المعمارية، خريجة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، تحقيق إنجازا رائعا، يضاف لإنجازات المغامرين المغاربة، بعد أن تمكنت من تسلق قمة “كليمنجارو” بتنازانيا، واحدة من أعلى قمم العالم وأعلى قمم إفريقيا، و في ظرف 6 أيام.
سارة ردادي، المستقرة حاليا في سان فرانسيسكو وتعمل لصالح مكتب كبير بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، دفعها شغفها بهذه الرياضة إلى طلب إجازة لمدة أسبوعين في الأسبوع الأول من هذا الشهر، لتدشن رحلة أفريقية طال انتظارها، بدأت من سان فرانسيسكو، ثم إسطنبول، نيروبي بكينيا، ثم أخيراً تنزانيا، عبر رحلة طيران استغرقت 32 ساعة مع بعض المحطات المظنية.
وعلى الرغم من صعوبة المهمة، بحكم أن القمة تبلغ في ارتفاعها 5895 متر، وانسحاب متسابقين اثنين إلى 4 متسابقين في كل مرحلة من مراحل التسلق، إلا أن البطلة المغربية تحدت كل الصعاب من أجل تحقيق شغفها الأول، وبلوغ القمة، لتكون بذلك من المغاربة القلائل، الذين وطأت أقدامه هذه القمة.
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