لجنة النزاهة والشفافية لـ”PJD” توضح بخصوص الاستماع إلى “آمنة ماء العينين”

خرجت لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية لتوضح لأول مرة، بخصوص ما راج حول موضوع الاستماع إلى ماء العينين، من طرف اللجنة يوم الخميس الماضي.

وقال مقرر اللجنة، محمد الطويل، في بلاغ صدر في وقت متأخر من ليلة أمس، ردا على الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام، والحديث عن “الاستعداد لإصدار قرار غير مسبوق في حق ماء العينين”، إن ما راج مجرد “نسج رواية متخيّلة”.

وتحدث مقرر اللجنة عن “نسب مجموعة من الأقوال المدّعاة إلى كل من الأخ المصطفى الرميد والأخت أمينة ماء العينين”، مشيرا إلى أن تلك الأقوال “مستقاة من تدوينات وتصريحات سبق للأخوين الرميد وماء العينين أن أدليا بها أو نشراها، واقتطعت من سياقاتها ومواضعها، وتم تقيمها على أنها عين ما راج في اللقاء”.

وأضاف المصدر: “أمام حجم الادعاءات غير الحقيقية، نؤكد للرأي العام أن ما نشر بهذا الخصوص عار من الصحة ولا علاقة له بحقيقة ما تم التداول بشأنه، وأن ما نُسب للأخ المصطفى الرميد والأخت أمينة ماء العينين غير صحيح”.