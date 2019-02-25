يوفنتوس يسعى لضم ثنائي ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعبين من ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "Tuttosport" فإن كريستيانو رونالدو نجم الميرنغي السابق لن يكون اللاعب الذي سينضم إلى يوفنتوس قادمًا من ريال مدريد، حيث يهتم نادي السيدة العجوز بشدة بتوقيع نجوم ريال مدريد إيسكو ومارسيلو.

النجم الإسباني إيسكو في الفترة الماضية، غير راض عن وقت لعبه في صفوف الملكي وتحت قيادة المدير الفني سانتياغو سولاري، في حين أن الظهير البرازيلي قد لمّح بالفعل أن الخطوة التالية في مسيرته يمكن أن تكون في تورينو بالقرب من صديقه كريستيانو رونالدو.

وأضافت الصحيفة أن في الوقت الحالي من الصعب معرفة إذا ما كان يوفنتوس يقترب من التوقيع معهم، ولكنها أكدت اهتمام يوفنتوس باللاعبين بشدة، وقد تحصل على توقيع أحدهما أو ربما كلاهما في الصيف المقبل.

ويقدم مارسيلو أداء متذبذب منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق الأبيض إلى يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، خاصة أن البرازيلي يربطه علاقة جيدة بالنجم البرتغالي.

وكشفت قناة تيلي مدريد الإسبانية، أن اللاعب اجتمع مع مسؤولين في النادي الملكي خلال الأسبوع الماضي، وأصر على الرحيل عن ملعب "سانتياغو برنابيو" وأظهر رغبته بالانتقال إلى يوفنتوس للعب مع زمليه السابق رونالدو واللعب في تورينو.

وارتبط مارسيلو باسم يوفنتوس في مرات عديدة أبرزها في الصيف الماضي، عندما نشرت الصحيفة المقربة من السيدة العجوز "توتوسبورت" عبر غلافها "مارسيلو اتصل باليوفي" إشارة إلى العلاقة الجيدة بين مارسيلو ويوفنتوس، ثم عاد الأمر مرة أخرى عندما نشرت نفس الصحيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي "مارسيلو يطلب التوقيع مع يوفنتوس في يناير".

في حين أن إيسكو يعاني في الفترة الماضية من العديد من الأحداث التي تقربه من الرحيل عن صفوف الميرنغي، وكان أهمها كما أسلفنا في الذكر قلة عدد دقائق مشاركاته مع الفريق، فيما ذكرت بعض التقارير الإسبانية أن اللاعب دخل في صدام مع مدربه في عدة مناسبات سابقة.

وقد يتعاقد النادي مع الثنائي مارسيلو وإيسكو ليكونوا دعمًا لكتيبة المدرب ماسيمليانو أليغري أو زين الدين زيدان، الذي يعد الخيار الأول للنادي ليحل محل المدرب الملقب بـ"ماكس" في حال فشل في التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

​​​​​​وكان يوفنتوس قد سقط أوروبيا في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، أمام أصحاب الأرض بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة الأوروبية، وباتت مهمته صعبة في لقاء الإياب بتورينو.

وتغلب يوفنتوس على بولونيا 1-0 يوم أمس وسيواجه نابولي وأودينيزي في الدوري الإيطالي قبل مواجهة الأبطال أمام أتلتيكو مدريد.