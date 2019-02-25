شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تصف العلاقة بين الإمارات والكويت بأنها نموذج مضيئ في تاريخ العلاقات والان مع التفاصيل

وصفت صحيفة إماراتية، العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة بأنها نموذج مضيئ في تاريخ العلاقات العربية والخليجية.

وأوضحت صحيفة "البيان" "هذه العلاقات ترجع لسنوات طويلة مضت، وترسّخت وتوطدت أكثر مع قيام اتحاد الإمارات، على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، وحافظت هذه العلاقات على ثباتها، واستمرت في التطور، وشهدت محطات بارزة، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً القيادة الرشيدة والحكيمة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأضافت أن دولة الإمارات تشارك دولة الكويت الشقيقة احتفالها اليوم بيومها الوطني بكل الحب والفاعلية، وعبّر شعب الإمارات في هذه المناسبة عن المحبة بإهداء شعب الكويت الشقيق عملاً فنياً مبتكراً، عبارة عن لوحة محفورة بالرمال تحمل صورة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بعنوان " أمير الإنسانية".

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدم تهنئة خاصة بهذه المناسبة قال فيها: "حب الكويت وأهل الكويت محفور في أرضنا. ومحفور في قلوبنا. ومحفور في تاريخنا. كل عام وكويت المحبة وأميرها أمير الإنسانية في عزة ورفعة وسلامة".. كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شعب الكويت وقيادته بهذه المناسبة قائلاً: "تهانينا لكويت المحبة والسلام وأمير الحكمة وشعب الوفاء بأعيادهم الوطنية.

واختتمت" تبقى الكويت بتاريخها العريق وفضلها المشهود على الخليج ومواقفها الإنسانية محل اعتزازنا الدائم".