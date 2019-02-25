شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملة الفريق الطبي السعودي لامراض العيون في مستشفى سيئون والان مع التفاصيل

اشاد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري بجهود الطاقم الطبي من منظمة البلسم الدولية المنفذة للحملة العلاجية والجراحية الاولى المجانية لأمراض العيون ( المياه البيضاء ) والتي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في حضرموت خاصة والمحافظات المجاورة في تكاليف اجرة العمليات والعلاجات التي تصرف لهم مجانا .

جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم على سير الحملة العلاجية والجراحية الأولى لأمراض العيون ( المياه البيضاء ) المجانية بمستشفى سيئون العام التي بدأت من يوم الجمعة 22 فبراير وتنتهي في 28 فبراير من الشهر الجاري, التي تنفذها وتمولها منظمة البلسم الدولية بالمملكة العربية السعودية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء وإدارة مستشفى سيئون العام.

وتعرف الوكيل ومرافقيه من رئيس الفريق الطبي للحملة من منظمة البلسم الدولية الدكتور / بندر كريم الزارع الذي عبر عن سعادته والفريق الطبي المرافق له ان يساهموا في تقديم هذه الخدمات الانسانية لإخوانهم في اليمن ,

شاكرا لقوات التحالف العربية والحكومة الشرعية لوصولهم الى حضرموت الوادي موصولا الى قيادة السلطة المحلية بالوادي وقيادة التحالف بحضرموت الوادي على التسهيلات الامنية بكل امن وأمان ,

لافتا بان البعثة احضرت معها تجهيزات حديثة لأجراء عمليات المياه البيضاء للمرضى المصابين بهذا المرض , مشيرا بأن هذه التجهيزات مبدئية وتكون نواة لاستمرارية العمل في هذه المستشفى .

واكد الدكتور / بندر بأن هذه العمليات لازالة المياه البيضاء وازالة العمى من الناس الغير قادرين على دفع تكاليف اجور العمليات هي دعم من المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين ,

لافتا بان الحملة تسير بأكثر ما خطط لها سوى في المعاينة وإجراء العمليات , مؤكدا بأنه في زيارات قادمة ان شاء الله للجمعية بأنه مع اجراء العمليات الجراحية ستصاحبها عمليات تدريب للأطباء وتمكينهم على اجراء العمليات لإزالة المياه بالأجهزة الحديثة , مشيرا بان الميكروسكوب الجراحي مع بعض التجهيزات ستضل بمستشفى سيئون العام كنواه لأجراء عمليات اخرى مصاحبة .

واوضح رئيس الفريق الطبي للحملة الدكتور / بندر كريم الزارع , بأنه كان المستهدف 65 عملية جراحية لازالة المياه البيضاء ولكن بفضل الله تم تجاوز العدد خلال الايام الاولى للحملة كما تم تجاوز العدد المطلوب للمعاينة المقررة ولكن بإذن الله سيصل عدد العمليات التي ستجرى 120 – 150 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء فيما سيصل عدد المستفيدين من المعاينة الى حوالى 500 مريض من الذكور والاناث .