شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعم مبادرات أذربيجان لإنهاء احتلال أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الكامل لمبادرات وجهود جمهورية أذربيجان من أجل إنهاء احتلال أراضيها واستعادة سلامتها الإقليمية.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان أصدره اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والعشرين لمجزرة بلدة خوجالي بجمهورية أذربيجان، التأكيد أن حادث خوجالي كان نتيجة احتلال أرمينيا غير القانوني للأراضي الأذربيجانية.

وأشار معاليه إلى البيان الختامي للقاهرة الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والقرارات التي اعتمدتها الدورات السابقة لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عدت الأعمال التي ارتكبت ضد السكان الأذربيجانيين المدنيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعملاً من أعمال الإبادة الجماعية.