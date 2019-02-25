البيان الختامي العربي الأوروبي يعلن عقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022

الخليج 365/ بغدادأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مشروع البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية، مشيرا الى أن عقد القمة المقبلة سيكون في بروكسل عام 2022.

وقال السيسي في كلمته التي القاها في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ على مدى اليومين الماضيين، إن "البيان الختامي الذي تم التفاوض حوله على مدار الأيام الماضية، يعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي".



وأوضح السيسي أن البيان تضمن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، والاتفاق على عقد القمة القادمة في بروكسيل بحلول 2022.

واختتمت القمة العربية الأوروبية، أعمالها اليوم الاثنين، في شرم الشيخ، والتى تعقد تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار"، بمشاركة وفود أكثر من 50 دولة وحضور رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد ترأس أمس الأحد، إلى جانب دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، أعمال اليوم الأول من القمة العربية الأوروبية الأولى والتي تنعقد خلال الفترة من 24-25 شباط الحالي بشرم الشيخ.

ويشارك رؤساء دول وحكومات وممثلي الدول الأوروبية والعربية، من أجل دعم التفاهم والتعاون بين العالم العربي وأوروبا، وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب والتطرف.

