انت الان تتابع ارتفاع شعبية ماكرون.. وتراجع «السترات الصفراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أظهرت نتائج استطلاع رأى، اليوم الاثنين، ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مستويات لم تحدث منذ بدء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر الماضى مع تراجع التأييد لهذه الحركة، وأوضح استطلاع مؤسسة أودوكسا لأبحاث الرأي أن نسبة الذين يعتبرون ماكرون رئيسا جيدا زادت إلى 32% هذا الشهر، وهي نفس النسبة التي كان يحظى بها لدى بدء الاحتجاجات، وفقا لـ"فرانس 24". كانت شعبية ماكرون قد وصلت إلى 27 % في ديسمبر من العام الماضي، وهي أدنى مستوى لها حتى الآن خلال رئاسته، مع اجتياح المحتجين وسط باريس ومدن أخرى، غير أن شعبيته ارتفعت بعد ذلك.
ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد واجه الرئيس الفرنسي أقوى تحدٍ لسلطته بسبب هذه الاحتجاجات التي بدأت بسبب غلاء المعيشة، ولكنها تحولت إلى حركة أوسع ضد ماكرون ولحملته الإصلاحية الموالية لقطاع الأعمال.ورأى 55% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يرون "لا بد من وقف الاحتجاجات، فيما تعد أول مرة تؤيد فيها أغلبية واضحة وقف
ووفقا للوكالة الفرنسية، فقد واجه الرئيس الفرنسي أقوى تحدٍ لسلطته بسبب هذه الاحتجاجات التي بدأت بسبب غلاء المعيشة، ولكنها تحولت إلى حركة أوسع ضد ماكرون ولحملته الإصلاحية الموالية لقطاع الأعمال.
ورأى 55% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يرون "لا بد من وقف الاحتجاجات، فيما تعد أول مرة تؤيد فيها أغلبية واضحة وقف الاحتجاجات منذ بدئها".
وتجمع المئات من المتظاهرين الفرنسيين بحركة السترات الصفراء أول أمس السبت حول قوس النصر بالعاصمة باريس للأسبوع الخامس عشر على التوالي منذ بدء احتجاجاتهم العنيفة ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشدد المتظاهرون الذين تجمهروا في عدة مدن فرنسية أخرى على الحد من مظاهر العنف التي شابت الاحتجاجات الأخيرة للحركة، كما عملوا على إخماد مظاهر معاداة السامية بين صفوفهم.
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