انت الان تتابع فورين بوليسي: ألمانيا دعمت اللاجئين للعودة إلى سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كشفت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن السلطات الألمانية قدمت دعمًا ماليا إلى 437 لاجئا للعودة إلى سوريا العام الماضي، وذلك في إطار تشجيع اللاجئين للعودة طواعية لبلادهم.. وأكدت الحكومة الألمانية أنها ستواصل العمل بهذا البرنامج في المستقبل أيضًا. جاء ذلك في رد للحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، حول عدم إرسال أي سوري إلى موطنه رغمًا عنه، وذلك وفقًا لقرار مؤتمر وزراء الداخلية في 30 نوفمبر الماضي، بحسب "دويتشه فيله".
وأضافت الحكومة، أن السلطات الألمانية لا تشجع أيضًا المواطنين السوريين بأي طريقة على المغادرة الطواعية، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم المغادرة الطواعية ماليا، موضحة أنها تعتزم الاستمرار في هذا النهج. الصحيفة الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق، عودة فلسطيني منحدر من سوريا إلى سوريا بدعم مالي من ألمانيا لأنه
وأضافت الحكومة، أن السلطات الألمانية لا تشجع أيضًا المواطنين السوريين بأي طريقة على المغادرة الطواعية، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم المغادرة الطواعية ماليا، موضحة أنها تعتزم الاستمرار في هذا النهج.
الصحيفة الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق، عودة فلسطيني منحدر من سوريا إلى سوريا بدعم مالي من ألمانيا لأنه لم يتمكن من جلب خطيبته من سوريا إلى ألمانيا.
وأوضحت أن من شروط استقدام اللاجئين لعائلاتهم في ألمانيا أن يكون الزواج قد أُبرم قبل اللجوء.. وبحسب التقرير المستند إلى بيانات أقارب العائد، فقد استدعته أحد أجهزة الاستخبارات ولم يظهر مجددا منذ ذلك الحين.
وتعتبر ألمانيا هى البلد الأكثر استقبالا للاجئين القادمين من تركيا خلال العامين الماضيين، وتقدم راتب لجوء شهريا لكل من تم تسجيله كلاجئ فيها يعادل راتب البطالة بالنسبة للمواطن الألمانى.
كانت هذه تفاصيل خبر فورين بوليسي: ألمانيا دعمت اللاجئين للعودة إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.