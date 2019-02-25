انت الان تتابع ميركل تلتقي ماي على هامش القمة «العربية الأوروبية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش القمة العربية - الأوروبية في مدينة شرم الشيخ، فيما لم يتم إعلان تفاصيل عن مضمون اللقاء حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقدم ميركل مقترحات جديدة لماي لحل وضع المحادثات الميؤس منها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد أن أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عدم إعادة التصويت مجددا على الاتفاقية قبل التوصل إلى توافق داخل بريطانيا، وفقا لـ"فرانس برس".

وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي عقب المحادثات أن توسك ذكّر ماي مجددًا بأن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد لن يبحثوا مقترحًا جديدًا بالحل خلال قمتهم الشهر المقبل إلا إذا كان هذا المقترح له أغلبية تؤيده في بريطانيا.ولن يجري البرلمان البريطاني هذا الأسبوع تصويتًا على اتفاقية الخروج التي تفاوضت عليها ماي