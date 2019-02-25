انت الان تتابع ميركل تلتقي ماي على هامش القمة «العربية الأوروبية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على هامش القمة العربية - الأوروبية في مدينة شرم الشيخ، فيما لم يتم إعلان تفاصيل عن مضمون اللقاء حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تقدم ميركل مقترحات جديدة لماي لحل وضع المحادثات الميؤس منها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد أن أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عدم إعادة التصويت مجددا على الاتفاقية قبل التوصل إلى توافق داخل بريطانيا، وفقا لـ"فرانس برس".
وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي عقب المحادثات أن توسك ذكّر ماي مجددًا بأن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد لن يبحثوا مقترحًا جديدًا بالحل خلال قمتهم الشهر المقبل إلا إذا كان هذا المقترح له أغلبية تؤيده في بريطانيا.ولن يجري البرلمان البريطاني هذا الأسبوع تصويتًا على اتفاقية الخروج التي تفاوضت عليها ماي
وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي عقب المحادثات أن توسك ذكّر ماي مجددًا بأن قادة الدول الأعضاء في الاتحاد لن يبحثوا مقترحًا جديدًا بالحل خلال قمتهم الشهر المقبل إلا إذا كان هذا المقترح له أغلبية تؤيده في بريطانيا.
ولن يجري البرلمان البريطاني هذا الأسبوع تصويتًا على اتفاقية الخروج التي تفاوضت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي أمس: إن "التصويت سيجرى في 12 مارس المقبل"، موضحة أن التصويت سيكون بذلك في داخل نطاق المدة التي تسبق خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد في 29 مارس المقبل.
ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، وطالما اتُهمت ماي بمحاولة إضاعة الوقت لتضييق نطاق الخيارات أمام البرلمانيين عندما يتعلق الأمر بتصويت نهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تلتقي ماي على هامش القمة «العربية الأوروبية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.