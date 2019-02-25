واشنطن تتهم إيران باستغلال قناة أوروبا المالية لتمويل الإرهاب

اتهمت سيجال مندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، السلطات الإيرانية بالسعي لاستغلال القناة المالية الأوروبية، للاستمرار في تمويل الإرهاب بدلاً من استغلالها لمصلحة المواطن الإيراني.

وانتقدت مندلكر في مقال لها الجمعة، بموقع «ذي هيل» الذي يغطي أخبار الكونجرس، جهود فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لدعم الاتفاق النووي الإيراني من خلال إنشاء قناة خاصة تهدف إلى تسهيل التجارة بين أوروبا وإيران.

وأعلنت الدول الثلاث أن هذه الأداة المالية ستعمل تحت أعلى معايير مكافحة غسل الأموال، والامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. لكن وكيلة وزارة الخزانة، أكدت أن هذه القناة لن تتمكن من التعاون مع البنك المركزي الإيراني، أو مؤسسات أخرى تابعة للنظام الإيراني، لأنها ستكون خرقاً للعقوبات الأمريكية.

وقالت سيجال مندلكر: «إيران بصفتها الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب، فإنها تعطي الأولوية لتمويل الأنظمة الوحشية والإرهابيين على حساب شعبها».

كما أشارت مندلكر إلى قيام إيران باغتيالات ومحاولات تفجير واغتيال أخرى ضد المعارضين للنظام على الأراضي الأوروبية.

وشددت على أن إيران سوف تستمر في استغلال الأموال التي ستحصل عليها لدعم الإرهاب في المنطقة والبرنامج الصاروخي المثير للجدل الذي ينتهك القرارات الأممية.