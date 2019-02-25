فيديوجراف يبين حجم حقد نظام الحمدين على السعودية ومساعيه في زعزعة أمنها

لم يترك تميم وسيلة للكشف عن حقده ضد الرياض إلا واستخدمها، حيث أطلق مؤخرا عميلة في المملكة ماجد الأسمري دعوات تحريضية لإثارة الفوضى وتفكيك المجتمع تحت وسم "حراك 22 مارس" رغم فشل مساعي نظام الحمدين الخبيثة بمساعدة حلفائه الإقليميين وعملائه، في استهداف المملكة العربية السعودية وقادتها.

عصابة الحمدين لم تنفك عن إهدار أموال شعبها الذي ما زال يئن بعد مرور أكثر من 600 يوم على المقاطعة العربية، بسبب دعم تميم المتواصل للإرهاب في المنطقة والتحالف مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، بل واصلت مهمتها الخبيثة في هدم أنظمة الحكم ونشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان العميل ماجد الأسمري قد دعا عبر وسم أسماه "حراك 22 مارس" إلى نشر الفوضى وإقامة تظاهرات مشبوهة ضد حكام الرياض، حيث نشر فيديو على حساب منسوب له عبر موقع يوتيوب قال فيه: "لابد من حراك حقيقي على الأرض، نثبت فيه إصرارنا على إزالة المظالم وإيقاف الفساد".

وبعد أن أدرك العالم المحاولات الفاشلة للنظام القطري لإثارة الرأي العالمي ضد السعودية وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان، بعد واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لم يجد نظام الحمدين إلا مطاريد السعودية في لندن، في محاولة بائسة لنشر التظاهرات المشبوهة مستخدما ماجد الأسمري المنتمي للحركة الإسلامية للإصلاح التي يتزعمها سعد الفقيه المعروف بولائه لتنظيم الحمدين في قطر.

ورغم انتشار وسم "حراك 22 مارس" عبر تويتر مدعوما بالكتائب الإلكترونية التابعة لتنظيم الحمدين، إلا أنها وجدت حائط صد بفضل المغردون السعوديون، الذين ردوا على الحملة المغرضة وفندوا أوهام قطر، كما أدركوا حجم الخطر والمؤامرة التي تحاك في الدوحة ضد المملكة وقادتهم.

المغردون السعوديون أكدوا أن الأسمري على صلة بحكام الدوحة، واصفين إياه بـ"عميل تميم"، موضحين أن دعوات حراك 22 مارس ما هي إلا حيلة قطرية جديدة لتفكيك المجتمع السعودي.

وتأتي هذه الدعوات المغرضة، تزامنا مع تقرير مفبرك أعدته قناة الجزيرة يروج لأكذوبة تجسس الرياض على المواطنات السعوديات لديها، وذلك من خلال استخدام تطبيق خدمي يدعى "أبشر" دشنته المملكة أدعت القناة الظلامية أنه يراقب تحركاتهن، واستعانت الجزيرة من أجل حبك كذبتها ببرامجها المشبوهة للوصل إلى غاية تميم المشؤومة وهي النيل من بلاد الحرمين.

الدعوات التحريضية الجديدة ضد حكام السعودية، تؤكد أن تميم العار جن جنونه بعد فضائحه المتوالية وتذوقه ويلات المعاداة للعرب، حيث سبق أن اكتشفت محاولة قبيحة لاستهداف الفتيات السعوديات والتغرير بهن وتسييس قضاياهن الأسرية من أجل الإساءة إلى المملكة، لكن الفضيحة كشفتها فتاة سعودية بعد أن هربت من براثن الإرهاب القطري، حيث فضحت تورط جوعان بن حمد شقيق تميم العار، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعود بن خالد آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دويلة الذل.

الغدر القطري لجيرانه، لم يكن وليد هذه الفترة، لكنه تجلى في عدة مواقف، أبرزها استضافة قناة الجزيرة لسعد الفقيه في فترة اندلاع احتجاجات الربيع العربي، حيث جعل تميم العار أبواقه أداة الطعن في ظهر المملكة، لتفتح الفضائية مصراعيها لمطاريد لندن، وأصبحت القناة موجهة بالكامل للداخل السعودي.

وكان الكاتب الإماراتي، ضرار بالهول الفلاسي كشف عن العلاقة المشبوهة بين المعارض السعودي الهارب، سعد الفقيه، وإمارة قطر، ودعمه لتنظيم "القاعدة" الإرهابي بهدف زعزعة استقرار السعودية، وتنفيذ عمليات اغتيالات لأفراد من الأسرة الحاكمة في الرياض، ما يزعزع استقرار المملكة ويضرب الوحدة الوطنية ويثير الفتنة تحت ادعاءات زائفة.

ورغم بلوغه سن الستين، فإن المنشق السعودي سعد الفقيه لا يزال متشبثا بسلوكه الصبياني، المتكئ على الخيانة والتآمر ضد وطنه وأهله، ليعمل بجهله النشط وخلفيته المتطرفة كسمسار في مخطط إرهابي قطري جديد يستهدف زعزعة الاستقرار في السعودية والإمارات.