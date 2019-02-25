مظاهرات حاشدة تنتظر وزير خارجية إيران في جنيف

تنتظر مظاهرات حاشدة، غداً الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مدينة جنيف بسويسرا، حيث تنعقد دورة مجلس حقوق الإنسان .
ويعتزم معارضون إيرانيون تنظيم تظاهرة حاشدة، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف للاحتجاج على حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (مقره باريس) أن التظاهرة المرتقبة ستضم مئات من الجاليات الإيرانية احتجاجاً على وجود ظريف في مؤتمر أممي لحقوق الإنسان.
وتنعقد غداً الثلاثاء، الدورة الـ ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد .
ومن المتوقع أن يتم خلال الدورة فتح ملفات الجرائم التي إرتكبتها الميليشيات الطائفية والمتطرفة التابعة لإيران في سوريا واليمن ولبنان والعراق .
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