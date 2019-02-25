تقدم المستشار القانوني للمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، علي السيد الفيل، ببلاغ إلى النائب العام المصري، أمس الأحد، يطالب فيه بتجميد ممتلكات المتعاونين مع قطر وتركيا في البلاد.
ودعا البلاغ وفقاً لموقع «الاتحاد برس»، إلى تشكيل لجنة قضائية لحصر جميع الممتلكات والحسابات والأرصدة والودائع التركية والقطرية والمتعاونين معهما، وتجميدها لصرفها كتعويضات للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من الجيش، والشرطة، والمدنيين.
كما طالب، بفتح باب تحقيقات مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا في الفترة من يناير 2011 حتى الآن، وإصدار قرار بالمطالبة بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين في كل من قطر وتركيا.
وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة تركيا لرد أموال «الجزية» التي كانت تسددها مصر للأتراك إبان الاحتلال العثماني للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بلاغ للنائب العام في مصر لتجميد أرصدة قطر وتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.