شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: حظر جماعة «حزب الله» بالكامل وتصنيفها منظمة إرهابية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)أعلنت بريطانيا اليوم (الاثنين) أنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابيةالمحظورة.
وقال وزير الداخلية ساجد جاويد «جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحها العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي».
وأضاف «لذلك، اتخذت قرار حظر الجماعة بأكملها».
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