شكرا لقرائتكم خبر عن "إفريقية النواب": القمة العربية الأوروبية تؤكد أن مصر دولة معبر للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال رضوان، فى تصريحات صحفية اليوم، إن القمة العربية الأوروبية حملت مكاسب عديدة، منها التأكيد على أن مصر دولة محورية واستراتيجية لأوروبا وللمنطقة العربية والأفريقية.

وأضاف، أن القمة أكدت أن مصر دولة معبر للتجارة والتنمية الاقتصادية وإذا سقطت مصر تتحول بالتالى إلى دولة تصدير للإرهاب والهجرة غير الشرعية للشمال، فضلاً عن أن مصر دولة للتوازنات الاجتماعية بشعبها الذى لم يتغير تشكيله أو قوامه، فى ظل محاولات الآخرين زرع قوى الشر الإخوانية فى نسيجنا الوطنى.

وشدد رضوان، على أن من بين مكاسب انعقاد هذه القمة بـ"شرم الشيخ"، هو التأكيد على أن مصر دولة الأمن والأمان بشعبها وجيشها وشرطتها فى وجه الإرهاب الذى تم تصديره لنا من مختلف الاتجاهات، والحدود الجغرافية.