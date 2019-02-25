شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يشارك غدا فى المؤتمر الإقليمى للاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، مؤتمراً إقليمياً حول مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبرعاية الاتحاد الأوروبي.



ويعد هذا المؤتمر بداية سلسلة من الأنشطة المعتمدة للفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، بغية تحقيق أهداف البرنامج المشترك للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.



ومن المقرر أن يشارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في هذا المؤتمر، الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد آخر من المسئولين بالاتحاد وبمنظمة الأمم المتحدة، وبرلمانيين من مجلس النواب المصري ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب.

ويناقش المؤتمر دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانبوالتحديات ذات الصلة ".



يشارك في تنظيمه الاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس النواب المصري، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.