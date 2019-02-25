شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: سنتعاقد مع 700 طبيب لتشغيل الوحدات الصحية المغلقة براتب 6500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الوحدات الصحية وتحسين الخدمة فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن تدني خدمات الوحدات الصحية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن هناك خطة لتشغيل الوحدات الصحية المغلقة في مختلف المحافظات والقرى علي مستوي الجمهورية، لعدم وجود أطباء، حيث سيتم التعاقد مع 700 طبيب، بينهم أطباء بلغوا سن المعاش والتقاعد، وسيتم منح الطبيب المتعاقد مرتب قيمته 6500 جنيه في الشهر، كما أن هناك مبلغ إضافي ما بين ألف إلي ألفين جنيه يحصل عليه الطبيب إذا عمل على تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة.

ولفتت "عبد المجيد"، إلي أن هناك 11 محافظة سيكون فيها تعاقدات مع الأطباء، وهناك 18 محافظة ستدخل في الخطة الاستثمارية.

وقالت إن الوزارة تعمل علي تطوير مساكن الأطباء، وتسعي إلي تحسين أجورهم، والمحافظات التي سيطبق فيها التأمين الصحي الشامل ستزيد فيها مرتبات وحوافز الأطباء.

وعقبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، التي ترأست الاجتماع، قائلة: "مش عايزين كلام مرسل، هناك وحدات صحية عديدة مغلقة في محافظات كثيرة، وهذه الوحدات المغلقة أصبحت خرابات، وفي محافظة الدقهلية هناك نحو 80 أو 90 وحدة صحية مغلقة، ونريد أن نعرف استراتيجية الوزارة لتطوير الوحدات الصحية وتحسين الخدمة فيها".