شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان" تتوقع بدء مرحلة جديدة من التعاون العربى الأوروبى الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،على أهمية القضايا التى جاءت فى الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ ،مشيرا إلى أن الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما فى وضع الحلول للمشكلات الإقليمية والدولية.

وقال " طلعت السويدى " فى بيان له أصدره منذ قليل، إن المجتمع الدولي مطالب بالاستفاقة من سباته لمواجهة وتنفيذ رؤية الرئيس السيسى بشأن ظاهرة الإرهاب وحتمية وجود مواجهة شاملة للإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة رؤية السيسي بشأن إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط خاصة أن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون إلا من خلال الضغط على إسرائيل للتوصل إلى حلول عاجلة وعادلة وقائمة على قرارات الشرعية الدولية وبما يكفل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال الإسرائيلى من كامل التراب الفلسطينى .

وحيا " السويدى " ،ما جاء فى خطاب الرئيس السيسى بشأن ملفات التعاون السياسى والاقتصادى ،متوقعا بدء مرحلة جديدة من التعاون المصرى العربى الأوروبى خاصة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود ووضع حلول واقعية لظاهرة الهجرة الشرعية وزيادة الاستثمارات المشتركة العربية الأوروبية