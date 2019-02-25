رئيس وزراء الجزائر: صناديق الاقتراع ستحسم مسألة الولاية الخامسة لبوتفليقة

أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن "صناديق الاقتراع ستحسم مسألة الولاية الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح أويحيى، أمام نواب البرلمان بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة، أن "الدستور يكفل حق التظاهر إلا أنه في نفس الوقت ندعو هؤلاء المواطنين إلى التحلي باليقظة لكون النداءات لهذه المسيرات، تأتي من مصادر مجهولة وهو ما يدعو إلى التخوف من الإنزلاقات الخطيرة".
وشدد على "أننا نؤكد الآن الرئاسيات ستكون مناسبة لاختيار من يراه الشعب مناسبا والدفاع عنه والاعتراض على من يشاء والفصل للصناديق التي تفرز من يختاره الشعب".
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