"قسد" تسلم الجيش العراقي 280 مسلحا من "داعش" بينهم أجانب

أعلن الجيش العراقي أنه تسلم 280 مسلحا ينتمون لتنظيم "داعش" كانوا أسرى لدى "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عقيد في الجيش العراقي أن 130 شخصا تم تسليمهم يوم الأحد، بالإضافة إلى 150 تسلمهم الجيش يوم الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات العراقية ستسلم الأسرى الأجانب الذين تسلمتهم من "قوات سوريا الديمقراطية" إلى سلطات بلادهم، أو سيظلون محتجزين لدى العراق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن من بين المجموعة التي تضم 280 فردا يوجد نحو 14 فرنسيا و6 من مواطني دول عربية لم تحدد جنسياتهم.