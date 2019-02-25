افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "سكان قرى العرقوب المتاخمة لمزارع شبعا استفاقوا ليلا على اصوات انفجارات في عمق المزارع وهضبة الجولان ليتبين لاحقا انها قد تكون ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها الجيش الاسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع أصوات انفجارت بمزارع شبعا ليلا ناجمة عن تدريبات اسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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