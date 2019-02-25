بلدية بيروت: تفكيك وهدم المحلات المخالفة عند مدخل بيروت الشمالي

أعلن المكتب الإعلامي في بلدية بيروت أنه تنفيذاً لقرار محافظ بيروت زياد شبيب، بدأت منذ بعض الوقت عملية تفكيك وهدم جميع المحلات المخالفة عندمدخل بيروت الشمالي، وذلك تحت إشراف مصلحة الهندسة في البلدية ومؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت.

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