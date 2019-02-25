الرئيس عون التقى أبو زيد والصراف ووفدا من المجلس البلدي في عنايا

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، النائب السابق أمل أبو زيد، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع المحلية والإقليمية. كما التقى الوزير السابق يعقوب الصراف، وأجرى معه جولة أفق تناولت مواضيع سياسية واجتماعية مختلفة. كذلك، استقبل بحضور النائب سيمون أبي رميا، وفدًا من المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية ومختار بلدة عنايا - كفربعال.

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