لجان العفو العام في البقاع طالبت بتسريع تنفيذ القانون

عقدت لجان العفو العام في البقاع اجتماعا في بلدة حورتعلا تدارست فيه آخر المستجدات حول قانون العفو العام وادراجه في البيان الوزاري وطالب المجتمعون مجلس النواب تسريع تنفيذ القانون ، الذي ادرج في البيان الحكومي.

وناشد المجتمعون "رئيس الجمهورية ميشال عون المساعدة بالسرعة الممكنة للافراج عن ابنائنا وبالخروج من النفق المظلم ، لأن عدم اغلاق هذا الملف سيفتح ابواب موصدة ونتمنى عن قصد اوغير قصد عدم فتحها لانها ستجلب وبالتاكيد رياحا واعاصير البلد بغنى عنها".