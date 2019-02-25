قال الرئيس ميشال عون بعد زيارته مركز ودير الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حياة - "Mission de vie" في انطلياس، "لتظل جماعتكم علامة خير في عالم تتنازعه الأنانيات والأطماع الدنيوية".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون زار مركز ودير الجماعة الرهبانية المارونية: لتظل جماعتكم علامة خير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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