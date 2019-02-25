بلومبرغ: لبنان في المرتبة 39 من بين "البلدان أكثر صحة في العالم"

حلّ لبنان في المركز 39 عالمياً من بين دراسة حول "البلدان أكثر صحة في العالم" والتي نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأميركية، ليتراجع بذلك 7 مراكز إلى الوراء منذ آخر تصنيف، حيث نال علامة 70.53 على مئة.

وتصدرت إسبانيا القائمة، التي كانت في المرتبة الخامسة العام الماضي، وتلتها في المركز الثاني إيطاليا والتي تصدرت القائمة العام الماضي.

وشملت المراتب العشر الأولى كلا من أيسلندا واليابان وسويسرا والسويد وأستراليا وسنغافورة والنرويج وإسرائيل، من أصل 56 أجريت حولها الدراسة.

ويستند الترتيب إلى إحصاءات من منظمة الصحة العالمية، وشعبة السكان التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي. وتناولت الدراسة نظم الرعاية الصحية في البلدان، ومستوى الأمراض ومعدلات السمنة، متوسط العمر المتوقع، والظروف الصحية والبيئية، والمياه النظيفة، وعدد المدخنين وغير المدخنين، والأشخاص الذين يعانون من السمنة، وغيرها من التدابير.