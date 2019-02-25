النشرة: اصابة امرأة في منطقة المريجة بطعنة سكين في يدها من قبل سارق

افادت معلومات لـ"النشرة" عن "اصابة امرأة في منطقة المريجة قرب مجمع الامام الجواد بضربة سكين من قبل سارق دخل الى منزلها خلسة بداعي السرقة، وبعد تدافع بينهما فر السارق الى جهة مجهولة". وقد حضرت الشرطة القضائية وباشرت التحقيقات.

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